Şehit Yakup Avşar Niğde'de ebediyete uğurlandı

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi, Niğde'de toprağa verildi.

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın naaşı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Nevşehir'e, oradan da kara yoluyla Niğde merkez Şahinali Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Törende, şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi. Şehidin naaşı, İl Müftü Vekili Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Niğde Şehitliği'nde defnedildi. İstanbul'da yaşayan Şehit Avşar'ın 1,5 yıllık evli olduğu ve yaklaşık 10 gün önce umreden döndüğü öğrenildi. 2013 yılında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına atanan Teknisyen Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın başarılı çalışmalarından dolayı 16 takdirle ödüllendirildiği belirtildi. İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuştu. AA

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