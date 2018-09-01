Şehitler dualarla ebediyete uğurlandı

Güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Turan ve Yüksekova'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci toprağa verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın cenazesi defnedildi. Şehit Turan'ın naaşı, Alaplı Belediyesi gasilhanesinden alınarak konvoy eşliğinde ilçeye bağlı Musabeyli köyündeki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Vatani görevini yapan ve izne gelen şehidin kardeşi Berat Turan ile kuzeni askeri kamuflajlarıyla törene katıldı. Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında cenaze nakil aracına kadar taşındı. Cenaze, köy mezarlığındaki aile kabristanında defnedildi. Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında dün, bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede operasyon başlatılmış, teröristlerin açtığı ilk ateşte iki asker ağır yaralanmıştı. Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki asker müdahaleye rağmen şehit olmuş, çatışmada bir terörist etkisiz hale getirilmişti. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci ebediyete uğurlandı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, Ankara'da ebediyete uğurlandı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında şehidin oğlu 8 yaşındaki Aytuğ Enes ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ve protokol mensuplarının yanında yer aldı. Namazın ardından bir süre askerlerin omuzlarında taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına konuldu. Top arabasının geçişi sırasında komutanlar şehit Dökmeci için selam durdu. Şehit Uzman Çavuş Dökmeci'nin naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü. AA

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