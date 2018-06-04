Şehitler duâlarla...

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç, memleketi Adana’da, sözleşmeli er Süleyman Sevim, memleketi Kırşehir’de ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Muhammet Koç’un (28) cenazesi, Adana Havalimanı’ndan alınarak törenin düzenleneceği Merkez Sabancı Camisi’ne getirildi. Şehidin nişanlısı, “O benim bebeğimdi, içim, ciğerim yanıyor.” diyerek gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hasan Çınar’ın kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı, Asri Mezarlık Şehitliği’nde dualar eşliğinde defnedildi. Sözleşmesinin bitmesine iki ay kalmıştı Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman’ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Sevim’in naaşı, merkez Dedeli köyündeki mezarlığa defnedildi. Yunus ve Altın Sevim çiftinin dört çocuğundan biri olan Süleyman Şahin’in sözleşmesinin bitmesine 2 ay kaldığı, Kırşehir’e dönünce nişan yapmayı planladığı öğrenildi. Hakkari’de, önceki gün Aktütün Bayrak Tepe ile Dağlıca bölgeleri arasında karayolları yol yapım çalışmalarının emniyetini sağlayan hudut birliğine PKK’lı teröristlerce Irak’ın kuzeyindeki Basyan Khala Dağı bölgesinden güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıda 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı. Hakkari Şehitleri dualarla... AA

Okunma Sayısı: 274

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.