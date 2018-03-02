Şehitlerimizi gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurluyoruz...

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 8 asker ebediyete uğurlanıyor..

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde ebediyete uğurlandı.

Şehit Gökçe'nin naaşı, Payas ilçesinde Karacami Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Daha sonra Payas Mezarlık Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hatay Valisi Erdal Ata, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Özlü, şehidin babası Mustafa Gökçe ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Gökçe'nin cenazesi Payas Şehitliği'nde toprağa verildi.

Eskişehir şehidini uğurladı

Şehit Recep Çeti̇n (25) Eskişehir'de ebediyete uğurlandı.

Şehit Çetin'in Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Özdemir Çakacak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Şehidin cenazesi daha sonra Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin babası Eyüp Çetin (54), annesi Sevgi Çetin (46), eşi Yeter Çetin (23) ile kız kardeşi Seda Çetin (20) ile yakınları da törenin yapılacağı caminin avlusunda Valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Buradaki törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir çocuk babası şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Çetin'in cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

Komşularıyla ve arkadaşlarıyla vedalaşmış

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın cenazesi İzmir'de defnedildi.

Hatay'daki törenin ardından askeri uçakla İzmir'e getirilen şehidin naaşı, daha sonra Gaziemir ilçesindeki Gülhane Camisi'ne götürüldü.

Cenaze törenine katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve diğer protokol üyeleri, şehidin babası emekli polis memuru İhsan ve annesi Yasemin Palancı'ya taziyelerini iletti.

Palancı ailesi, evlatlarının Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü. Şehidin babası İhsan Palancı, eşinden ağlamamasını istedi.

Şehidin naaşı, Gaziemir Müftüsü Ekrem Saylam'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre top arabasında taşındı, ardından cenaze aracına konuldu.

Baba Palancı, cenaze aracının geçişi sırasında asker selamı durdu. Şehidin cenazesi, Kadifekale Hava Şehitliği'nde defnedildi.

Öte yandan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın, Manisa'nın Demirci ilçesinde görev yaptığı ve 10 gün önce gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığı öğrenildi.

Şehit Palancı'nın, Demirci ilçesinde yaşayan üniversiteden arkadaşı Nuri Demircan, "Afrin'e gitmeden önce veda yemeğinde, vedalaştık ve helalleştik. 'Allah'ın izniyle dönmeyeceğim, hakkınızı helal edin, biz bu vatan için yola baş koyduk" demişti. Vatan sağolsun." şeklinde konuştu.

Şehit Astsubay Palancı'nın komşusu Hatice Akkuzu da "Tüm komşularıyla tek tek vedalaştı. Bizim eve de gelmiş helallik istemişti. Mekanı cennet olsun." dedi.