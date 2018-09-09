Sekreterden skandal açıklama

Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Yükselir’in, Türkiye’de yaşanan şarbon krizine ilişkin yorumu tartışma oluşturdu.

Yükselir, “Şarbon krizi gayet iyi oldu!.. Abartmayalım lüzumu yok!.. dedi. Türkiye günlerdir, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çeşitli bölgelerde baş gösteren şarbon krizini konuşuyor. İstanbul’da bazı vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, Türkiye’nin bir çok bölgesinde hastalık dolayısıyla çok sayıda hayvan itlaf edildi. Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Yükselir ise şarbon krizi ile ilgili tepki çeken bir tweet paylaştı. Yükselir, “Şarbon krizi gayet iyi oldu!.. Kırmız et tüketimi düşerse fiyatlar iner!... Kimse de 1 yıl kırmızı et yemedi diye ölmez!.. Abartmayalım lüzumu yok!...” dedi. Yükselir son yaptığı paylaşımında ise kendisini eleştirenlere, ‘Buradaki ironiyi bildiği halde spekülasyon yapanlar halka evde yoğurt yapın, tavuk yetiştirin diyen ambalajlı gıda düşmanı anlayışının temsilcileridir. NOKTA’ şeklinde tepki gösterdi.