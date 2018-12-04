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Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezaları onandı

04 Aralık 2018, Salı 18:49
İstinaf, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen hapis cezalarını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Eylül'de karara bağlanan dava dosyasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesinin kararında, Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder hakkında yerel mahkemece kurulan hükümde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, bu nedenle sanıkların avukatlarınca yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği belirtildi.

Ceza Dairesinin kararıyla Selahattin Demirtaş'ın 4 yıl 8 ay, Sırrı Süreyya Önder'in de 3 yıl 6 aylık hapis cezaları onanmış oldu.

Oy birliği ile alınan karar doğrultusunda sanıklar Demirtaş ve Önder'in cezaları kesinleşti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada 7 Eylül'de açıkladığı kararında, sanık Selahattin Demirtaş'ı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, sanık Sırrı Süreyya Önder'i de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Demirtaş ve Önder'in avukatları cezaya itiraz etmiş, dava dosyası incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmişti. 

AA

Etiketler: Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, hdp
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