Selvi: Afrin iktidarın oyunu arttırdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, ‘Anketlerden çıkan çarpıcı sonuçlar’ başlıklı yazısında, Afrin operasyonunun AKP’ye olan desteği arttırdığını iddia etti.

Selvi, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde AKP’ye olan desteğin yüzde 45-45 civarında olduğunu belirterek şunları söyledi: Afrin operasyonuyla devlete ve hükümete olan güven 8-9 puan arttı. Afrin bu yanıyla 15 Temmuz’a benzedi. 15 Temmuz kadar olmasa da Afrin, siyaseti etkilemiş gözüküyor. Öncelikle kararsızların oranında ciddi bir gerileme tespit ediliyor. “AK Parti’ye oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 55’e ulaşmış durumda. 2014’te Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Ekim-Aralık boyunca yüzde 55 oranı yakalanmış, sonra Ocak ayından itibaren yaşanan parti içi tartışmalar nedeniyle iniş sürecine girmişti. Afrin operasyonuyla birlikte uzun bir süre sonra AK Parti’ye oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 55’e çıktı.”

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