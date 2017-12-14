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14 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Selvi: Bu rüşvet iddiaları ne olacak?

14 Aralık 2017, Perşembe 09:15
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD'de Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın sanık, Rıza Sarraf'ın tanık olduğu davanın 'kurgu yargılama' olduğunu söyledi ve İranlı iş adamının bahsettiği rüşvet iddialarının ne olacağını sordu. Selvi, rüşvet iddialarından 'midesinin bulandığını' söyledi.

Selvi'nin "Paralı tanık ve mide bulandıran iddialar" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Bir kurgu yargılama ile karşı karşıyayız. Böyle bir mahkemeden her şey beklenir ama bir tek şey beklenmez. O da, adalet.

Bu arada iğneyi Amerika’ya batırırken, çuvaldızı da kendimize batırmalıyız.

Tamam anladım, 17-25 Aralık FETÖ’nün darbe girişimiydi.

Tamam anladım, New York’taki mahkemede 17-25 Aralık’ın ABD versiyonu yaşanıyor.

Ama bir şeyi anlamadım. Bu rüşvet iddiaları ne olacak?

Sizi bilmem ama benim midem bulandı.

Rüşvet aldığı iddia edilenlerin kuzuların sessizliğine bürünmesi ise en az Zarrab kadar rahatsız edici.

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  • kubilay

    14.12.2017 11:02:41

    bay selvi abd de adalet yok diyorsun peki bekar genç bir kızı gece vakti tek başına evde kalırken erkek polisleri salıp ellerini kelepçelemek adalet midir veya 90 yaşındaki belden aşağısı tutmayan bir nur talebesini(ömrünü ve varlığını Kur'an davası olan risale-i nura vakfeden) kodese sokmak ve tek kişilik hücrede işkence çektirmek adalet midir?Peki kıyamet koptuktan mahşerde mizan kurulduktan sonra mı bu hakikatleri dile getireceğiz.Dilsiz şeytan olmayalım hey ümmeti Muhammed(sav)

  • Toygar

    14.12.2017 09:44:39

    Geri bildirim yaparsak: Dava var, ama kurgu! Kurgu, ama iddialar var! İddialar var, ama mide bulandırıcı! Mide bulanıyor, ama itiraz eden yok! İtiraz eden yok, öyleyse gerçek olma ihtimali var! İhtimal var, öyleyse araştırılmalı! Araştırılmıyor, öyleyse gerçek! Gerçekse, dava kurgu değil! KURGU MU, DEĞİL Mİ YAV!

  • HÜSEYİN İLHAN

    14.12.2017 09:22:26

    Sn.SELVİ masalı,hikayeyi ve demogoji ile cerbezeyi bırak.GERÇEK ve olan HAKİKAT ; 1-RÜŞVET belgeleriyle vaar, 2-17/25 de yapılanların bir kısmı hissi denilse de bu HAKSIZCA VE RÜŞVET olarak verildiği verenlerin ikrarı,belgelerin delil diliyle ortalıkta olması HAKİKAT tir. 3-PİSİĞİ TEMİZLEMEK yerine halının altına örtmek TEMİZLİK-DÜRÜSTLÜK DOĞRULUK olmuyoor. 4-HALININ ALTINA SÜPÜREREK ÖRTMEK olsa olsa bu bizim pisliğimiz,başkaları görmesin,duymasın mantığıdır. 5-ADALET yok diyorsun,çünkü yaşadığın ülkede ADALET nedir deseler tariften ve hayatında yakın zamanda şahit olmaktan uzaksın.

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