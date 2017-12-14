Selvi: Bu rüşvet iddiaları ne olacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD'de Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın sanık, Rıza Sarraf'ın tanık olduğu davanın 'kurgu yargılama' olduğunu söyledi ve İranlı iş adamının bahsettiği rüşvet iddialarının ne olacağını sordu. Selvi, rüşvet iddialarından 'midesinin bulandığını' söyledi.

Selvi'nin "Paralı tanık ve mide bulandıran iddialar" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Bir kurgu yargılama ile karşı karşıyayız. Böyle bir mahkemeden her şey beklenir ama bir tek şey beklenmez. O da, adalet.

Bu arada iğneyi Amerika’ya batırırken, çuvaldızı da kendimize batırmalıyız.

Tamam anladım, 17-25 Aralık FETÖ’nün darbe girişimiydi.

Tamam anladım, New York’taki mahkemede 17-25 Aralık’ın ABD versiyonu yaşanıyor.

Ama bir şeyi anlamadım. Bu rüşvet iddiaları ne olacak?

Sizi bilmem ama benim midem bulandı.

Rüşvet aldığı iddia edilenlerin kuzuların sessizliğine bürünmesi ise en az Zarrab kadar rahatsız edici.