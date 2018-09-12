Selvi’den AKP’ye uyarı

Dövizdeki sert dalgalanmanın tetiklediği ekonomik kriz ile yerel seçim ilişikisi AKP çevresinde de tartışılmaya başlandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, son dönemde yapılan zamlara atıfta bulunarak “Bu tablo devam ederse seçimlerde belediye başkan adaylarının rakibi sadece karşı partinin belediye başkan adayı değil, aynı zamanda ekonomi olacak” dedi. Selvi, “Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak?” başlığıyla yayımlanan yazısında “Partiler seçim, vatandaş geçim derdinde. Partiler belediye başkan adaylarını belirlemeye, ittifak olacak mı olmayacak mı onu netleştirmeye çalışırken vatandaşlar marketlerdeki etiketleri, un fiyatlarını, doların fiyatını takip ediyor” ifadesini kullandı.

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