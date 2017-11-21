Selvi: Mesele sadece Reza Zarrab değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD'de tutuklu bulunan işadamı Rıza Sarraf soruşturmasını yürüten savcıların hedeflerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk ekonomisi olduğunu öne sürdü.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"ABD bunu hep yapıyor. Önemli olan; biz Zarrab'ın ABD'nin eline geçmesine izin vermememiz gerekiyordu. Abdullah Öcalan'ı verdiler Fetullah Gülen'i aldılar. Fetullah Gülen ABD'ye gittiği günden bu yana Türkiye aleyhine kullanılıyor. Reza Zarrab ise Gülen'den sonraki ikinci kozları oldu.

Zarrab operasyonunun iki ayağı var.

1- Siyasi ayağında hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan.

2- Ekonomik boyutunda ise bankalara kesilecek ceza üzerinden Türk ekonomisini vurmak.

Bu açıdan duruşmanın yapılacağı 4 Aralık kritik bir tarih. 4 Aralık'ta bir dalgalanma olacak ama büyük bir fırtına beklemeyin. Başarabilirlerse büyük operasyonu 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yapmayı planlıyorlar.

Bir kez de Gezi'nin ünlü sloganıyla söyleyelim, mesele sadece Reza Zarrab değil arkadaş, sen hâlâ anlamadın mı?"