Şemdinli'de hain tuzak

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde polisler için yapılan kalekola malzeme taşıyan kamyonun geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcı inflak etti. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan İncesu Köyü Elda Mevkii'nde meydana geldi. Polisler için yapıldığı belirtilen kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi. Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. DHA

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