Şemdinli'de şehit sayısı 8'e yükseldi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada şehit sayısı 8'e yükseldi.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nden yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6'sı asker, 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Çatışmada 5 PKK'lı terörist ise etkisiz hale getirildi.
Bu sabaha karşı sisli havadan faydalananıp, Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 6'sı asker 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit olan 8 güvenlik görevlisinin cenazeleri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi morgona kaldırıldğı belirtildi. Çıkan çatışmada 5 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtililirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede havanın sisli olduğu ve görüş uzaklığının yer yer 1 metreye kadar düştüğü belirtildi.
DHA