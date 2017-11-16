Şemdinli'den acı haber: 2 asker şehit

Hakkari Şemdinli Derecik Beldesi'nin karşısında bulunan sınırın diğer tarafında (Kuzey Irak) PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Okunma Sayısı: 196

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.