Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

Yedi yıl aradan sonra 'Yol Ayrımı' filmiyle beyazperdeye dönen Şener Şen, yeni filmine, sinemaya ve Türkiye'nin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye çok tuhaf bir noktaya geldi. Toplum o kadar ayrıştırıldı, düşman haline getirildi ki. Bunda siyasilerin büyük payı var" ifadesini kullanan Şen, "Kimsenin kimseyi dinlemeye, görmeye tahammülü yok. Düşmanlık körüklenerek ülke bu hale getirilmez" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü alırken, "Bu ödülü toplumsal barışımıza bir katkısı olması umudu ile kabul ediyorum" diyerek hükümetle arasına mesafe koyan Şen, "Siyasilerin önderliğinde seviye o kadar düşürüldü ki. Yeraltı dünyasının deyimleriyle konuşuluyor. ‘Racon kesme’ diye bir şey var. Herkes buna özeniyor. Gidiş iyi bir gidiş değil. Sağlıklı bir toplum yapısı yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kimsenin racon kesmesine de, ayar vermesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim" ifadelerini kullanmıştı.

Sebati Karakutu'nun sorularını cevaplayan Şener Şen'in Hürriyet'te yer alan söyleşisinin ilgili bölümü şöyle:

"DÜŞMANLIK KÜRÜKLENİYOR, GİDİŞ İYİ BİR GİDİŞ DEĞİL!"

Gelelim günümüz Türkiye’sine... Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü aldınız. Ne hissettiniz?

İsmet Paşa’dan bu yana her dönemi hatırlıyorum. Bu ödülü Demirel döneminde de aldık. O zaman ‘Devlet Sanatçılığı’ydı adı. Türkiye çok tuhaf bir noktaya geldi. Toplum o kadar ayrıştırıldı, düşman haline getirildi ki akla gelen ilk şey “Sen o taraftan mısın, bu taraftan mı?” oluyor. Bunda siyasilerin büyük payı var. Kimsenin kimseyi dinlemeye, görmeye tahammülü yok. Herkes istediği dünya görüşünde olabilir. Bunun mücadelesinin medeni ölçüleri var. Düşmanlık körüklenerek ülke bu hale getirilmez.

Konuşmanızı “Bu ödülü toplumsal barışımıza bir katkısı olması umudu ile kabul ediyorum” diye bitirdiniz. Yani biraz mesafe koydunuz. Yine de ödülü kabul ettiğiniz için “Şener Şen benim için öldü” diyenler oldu.

İlk akla gelen, öbür tarafla bir araya gelmemek. O taraf da seninle bir araya gelmek istemiyor. Ülke bir tane! Biz ne yapacağız? Siyasilerin önderliğinde seviye o kadar düşürüldü ki. Tartışma zemini kaydı, gitti, yok oldu. Yeraltı dünyasının deyimleriyle konuşuluyor. Bunlar siyaset biliminin terminolojisinde yok ama büyük bir hayran kitlesi var. ‘Racon kesme’ diye bir şey var. Herkes buna özeniyor. Gidiş iyi bir gidiş değil. Sağlıklı bir toplum yapısı yok.