Şener: Demokrasi olsa 10 tane hükümeti devirirdi

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin ‘Türkiye’ye hibe etti’ dediği VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçakla ilgili önemli iddialarda bulundu.

Uçağın, Cumhurbaşkanı’nın açıklamasının aksine bağış olduğunu düşünmediğini, satın alındığına inandığını kaydeden Şener, “Türkiye’de demokratik bir ortam olsa bu ister bağış olsun ister satın olma olsun bu kriz ortamında 10 tane hükümeti devirirdi ama Türkiye’de demokratik bir ortam yoktur” dedi. T’24’ün haberine göre, Türkiye’ye eylül ayında geldiği söylenen uçağın Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki hangarda ağustos ayında göründüğünü ifade eden Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23-27 Eylül’de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na bu uçakla gidebileceği mesajıyla ilgili olarak, “Daha ilk görüşmeler sırasında BM’ye, ABD’ye uçacağını ve bütün yapılması gereken tadilatlar, alımlar falan dahil yetiştirilmesini istemişti. Ona yetiştirmek için harıl harıl zaten çalışılıyordu” diye konuştu.