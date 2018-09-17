"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Şener: Demokrasi olsa 10 tane hükümeti devirirdi

17 Eylül 2018, Pazartesi 17:30
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin ‘Türkiye’ye hibe etti’ dediği VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçakla ilgili önemli iddialarda bulundu.

Uçağın, Cumhurbaşkanı’nın açıklamasının aksine bağış olduğunu düşünmediğini, satın alındığına inandığını kaydeden Şener, “Türkiye’de demokratik bir ortam olsa bu ister bağış olsun ister satın olma olsun bu kriz ortamında 10 tane hükümeti devirirdi ama Türkiye’de demokratik bir ortam yoktur” dedi. T’24’ün haberine göre, Türkiye’ye eylül ayında geldiği söylenen uçağın Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki hangarda ağustos ayında göründüğünü ifade eden Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23-27 Eylül’de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na bu uçakla gidebileceği mesajıyla ilgili olarak, “Daha ilk görüşmeler sırasında BM’ye, ABD’ye uçacağını ve bütün yapılması gereken tadilatlar, alımlar falan dahil yetiştirilmesini istemişti. Ona yetiştirmek için harıl harıl zaten çalışılıyordu” diye konuştu.

Etiketler: abdüllatif şener, uçak
Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçi ve esnaf da zorda

    Cumhurbaşkan yardımcısı Fuat Oktay’a soruldu: Bireysel silahlanma neden artıyor?

    Böyle bir zulüm insanlığa yakışmaz

    Bir mesaj göründüğü gibi olmayabilir

    Sigara inmeyi tetikliyor

    Müslümanlar için ‘çekiyor’

    Bu şekilde giderse 2019 çok ağır geçecek

    Suriye'nin Lazkiye kentine füze saldırısı

    Rusya: 2014 yılında düşen Malezya uçağını Ukrayna düşürdü

    A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası elemelerinde Slovenya'yı 86-77 yendi

    BM'den rejim ve muhaliflere: Türkiye ve Rusya'nın kararına saygı duyun

    Makedonya referandumunda NATO-Rusya çekişmesi

    Şırnak'ta hain tuzak son anda farkedildi

    Akraba evliliği nedeniyle köyün yüzde 35'i görme engelli

    Rusya: İdlib'e askeri operasyon olmayacak

    'İdlib'de Rusya ile birlikte koordineli devriye yapılacak'

    İsrail, Esad'ın Şam'daki sarayının uydu görüntülerini yayınladı

    Vatan gazetesi haftasonu sayfa sayısını azalttı, Business HT de kapandı...

    Türk Lirası ucuz kaldı

    Şener: Demokrasi olsa 10 tane hükümeti devirirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır bilanço
    Genel

    Bu şekilde giderse 2019 çok ağır geçecek
    Faruk ÇAKIR

    Fırtınada kapılar kapatılır
    Mustafa Göknur

    Adalette ve ibadette ihmal musibetleri celbeder
    Süleyman KÖSMENE

    Kendinize zulmetmeyin!
    Genel

    Çiftçi ve esnaf da zorda
    Genel

    Cumhurbaşkan yardımcısı Fuat Oktay’a soruldu: Bireysel silahlanma neden artıyor?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman bedelli askerliğe nasıl bakıyor
    Genel

    12 Eylül en büyük darbeyi bize vurdu
    Genel

    Böyle bir zulüm insanlığa yakışmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.