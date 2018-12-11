Serbes'in cezası onandı

İzmir'de trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan yazar Emrah Serbes'in cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesince onandı.

AA

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