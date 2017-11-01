Serdar Kuzuloğlu serbest bırakıldı

Gülen Cemaati soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazetecilerden Serdar Kuzuloğlu ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şule Çizmeci hala gözaltında.

Bilişim, teknoloji ve sosyal medya yazarı Serdar Kuzuloğlu ve gazeteci Şule Çizmeci, Gülen Cemaati soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Kuzuloğlu, "FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıyorum. İnanamıyorum" mesajını paylaştı. Ancak Kuzuloğlu mesajı kısa bir süre sonra sildi. Gazeteci Şule Çizmeci ise yine sabah saatlerinde Datça'daki evinden gözaltına alınarak İzmir'e götürüldü. Çizmeci'nin İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Bir dönem Kuzuloğlu ile beraber Radikal Gazetesi'nde çalışan Çizmeci, gazeteciliği 10 yıl önce bırakmıştı. KUZULOĞLI İFADESİNİN ARDINDAN BIRAKILDI 112 kişiyi kapsayan İzmir FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan gazetecilerden bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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