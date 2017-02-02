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3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Şerif Mardin’in ödülünü Prof. Dr. Cengiz Kallek aldı

02 Şubat 2017, Perşembe 15:14
İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin, TÜBA Akademi Ödülleri 2016’da Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ödül törenine sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Şerif Mardin’in ödülünü İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Kallek aldı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından uluslararası düzeyde yılın öne çıkan bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen ve ‘Türkiye’nin Nobeli’ olarak kabul edilen TÜBA Akademi Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Her yıl uluslararası düzeyde ve üç alanda verilen TÜBA Akademi Ödülleri’nin 2016 yılı değerlendirmesi kapsamında İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin, Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde ödüle layık görüldü. 

Prof. Dr. Cengiz Kallek: “Prof. Dr. Şerif Mardin İstanbul Şehir Üniversitesi’nin onur nişanı” 

Akademi Ödülü Madalyası ve Akademi Ödülü Beratı’nı, sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Prof. Dr. Şerif Mardin adına alan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Kallek, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İstanbul Şehir Üniversitesi olarak en önemli amacımız iyi, doğru ve güzeli ararken keşifsel bilginin üretimine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak. Bu vizyon doğrultusunda, Türkiye ve dünyadan farklı akademik yetkinlikleriyle öne çıkan birçok kıymetli bilim insanını akademik kadromuzda buluşturuyoruz. Uzun yıllar boyu bilim üretmek için çalışmalar yürütmüş, Türkiye’de din ve modernleşme, sivil toplum, ideoloji, merkez-çevre ekseninde yaptığı öncü ve çığır açıcı bilimsel çalışmalarıyla bu ülkenin yetiştirdiği en kıymetli bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Şerif Mardin’in ise bizim için çok ayrı bir yeri var. Sayın Mardin akademik kadromuzun onur nişanı ” dedi.

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