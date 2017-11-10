"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Servisçilerin 'yeni sistem' isyanı

10 Kasım 2017, Cuma 13:41
TEOG'un yerine getirilen sistem okul servisçilerini de kaygılandırdı. Yeni sisteme göre sadece isteyen öğrenciler sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler evlerine en yakın 5 okuldan birini tercih edecek. Bu durumda servislerin taşıyacağı öğrenci sayısı azalacak.

TEOG'un kaldırılmasıyla yeni sistemle sadece talep eden öğrenciler sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler ise ikametgah adreslerine en yakın 5 okuldan birini tercih edebilecek. Öğrencilerin evlerine yakın okulları tercih edecek olmaları dikkatleri okul servislerine çekti.

“Servisçiler kaygılı"

İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Yakası Temsilcisi Günhan Sinar,  servisçilerin  kaygılı olduğunu söyledi . Sinar, “Biz velilerimizin öğrencilerini taşıyarak para kazanıyoruz. Veliler evlerinin yakınındaki okula gitmek zorunda kalırsa servisçilerin de taşıyacağı öğrenci sayısı azalacak. Servisçi arkadaşlarımız bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirdiler. Zararın boyutunu şu anda bilmek mümkün değil. Ama ne kadar az öğrenci taşınırsa servis işletmecisinin o kadar az para kazanacağı ortada. Biz İstanbul'da günde 2 milyona yakın öğrenci taşıyoruz. Bu potansiyelin ne kadarı etkilenir, ne kadar öğrenci evinin yakınındaki okula gidecek, hangi okullar nitelikli, hangileri niteliksiz, bilmediğimiz için net bir zarar rakamı söylemek mümkün değil. Servisçiler kaygılı, servisçiler zaten kendi sorunlarından dolayı da kaygılı" dedi.    

Servis kullanan öğrenci sayısı azalacak 

Servis şoförleri ise taşıyacakları öğrenci sayısının azalacağını belirtiyor. Servisçiler öğrencilerin evlerine yakın okulları tercih etmeleri durumunda yürüyerek evlerine gideceklerini belirterek bu yüzden gelirlerinin azalacağı ifade etti.

"Göç başlayacaktır, bunun için de kimse kimseyi ayıplamasın"

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan ise  iyi liselerin olduğu semtlere göçlerin olacağını ifade etti. Özcan,  “Artık Türkiye'de insanlar eğitimin öneminin farkında. Modern toplumda eğitim çok önemli. Modern toplumda örgün eğitim çok önemlidir ve dünyanın her tarafında artık insanlar sizi işe alırken, sizin cinsiyetinize, ırkınıza, dilinize, dininize, renginize bakmıyor. Ne biliyorsunuz, ne yapabiliyorsunuz, hangi mesleki erdemlere sahipsiniz? Bunlara bakılıyor. Durum bu olunca eğitim önemli. Eğitim servetin kaynağı, prestijin, statünün, gücün kaynağı. Bunun için eğitim modern toplumda çok önemli. Bütün veliler çocuğunu iyi eğitim veren okula göndermek istiyor. Dolayısıyla çok fazla sayıda çocuk sınava girecektir. Eğer sizin mahallenizdeki okullar iyi eğitim veriyorsa, bende başka bir yerde oturuyorsam, sizin mahalledeki okula hayran kalıyorsam, bir yolunu bulurum sizin o mahalleden bir ev kiralarım. Ev kiralayamazsam 'senin evin bir odasını bana kiraya ver' derim. Bir şekilde bir yol bulurum oraya gelirim. Göç başlayacaktır, bunun için de kimse kimseyi ayıplamasın. Çünkü çocuğun geleceği, hayatı söz konusu. Kaderimiz eğitim ile yazılır. Eğer benim gelecekte nasıl bir hayat yaşayacağımı, hangi mahallede oturacağımı, kaç lira para kazanacağımı, hatta kiminle evleneceğimi, arkadaşlarımın kim olacağını aldığım eğitim belirliyorsa, siz beni tutamazsınız. Ben o iyi okulun olduğu mahalleye göç ederim. Ya da çocuğuma ders aldırırım, yer altı, yer üstü bir yere çocuğumu gönderirim o sınava hazırlarım, sokarım. Bunu da kimse önleyemez" şeklinde konuştu.

Veliler taşınmayı düşünüyor

Veliler ise çocuklarını hangi okula gönderecekleri konusunda nasıl bir yol izleyeceklerini bilmiyor. Bazı veliler evini daha iyi bir okulun olduğu semte taşımayı düşünürken, bazıları ise yeni sistemden bile habersiz. 

DHA

Okunma Sayısı: 356
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    255. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cam filme ceza kesilmeyecek

    Servisçilerin 'yeni sistem' isyanı

    Bir yılda 2.7 milyon liralık hediye dağıttı

    İsrafı önlemek için gramı düşüyor

    1 litre mazot 5 liraya çıkıyor

    Barajın düşürülmesine tam destek

    Üniversiteye giriş sınavı yine değişti

    Harp Okulu Davası'nda 4 tahliye

    Görüntümüz bozuldu

    Beyaz Saray'da kritik görüşme sona erdi

    Erdoğan'dan 'cam filmi' talimatı

    15 Temmuz şehidinin oğlu'ndan AKP'ye ağır eleştiri

    TBMM'de seçim maratonu başlıyor

    Şimdi de yargıya el attı

    Ucuz et kasapları indirime götürdü

    Kadın mahkum sayısının en fazla arttığı ülkelerden biri Türkiye

    AKP'den seçim barajı açıklaması

    AB, büyüme beklentisini uyarıyla yükseltti

    Yemen'de dünyanın en büyük açlık krizi çıkabilir

    AKP kemalist oylara yöneldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bunlar CHP iktidarında yaşansaydı...
    M. Latif SALİHOĞLU

    AKP’nin Kemalistleri Anıtkabir yolunda
    Genel

    Teröriste gösterilen şefkat masumlardan esirgeniyor
    Genel

    Görüntümüz bozuldu
    Mağdur Kürsüsü

    “İnsanlar zulmeder, kader adalet eder” sözü imdadıma yetişiyor.
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bir velinin TEOG soruları
    Şükrü BULUT

    AKP ve Atatürkçülük
    Risale-i Nur'dan

    Adalet niyetiyle zulüm
    Süleyman KÖSMENE

    Gemiyi karaya oturtan görüşler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.