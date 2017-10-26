Sevginizi gösterin sevdiklerinize

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Yeni Güne Merhaba programında çocuklara sevgi gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber: Şeyda Sultan Zengin

TRT Diyanet'te Tuba Kılıç eşliğindeki 'Yeni Güne Merhaba' programına Alişan Kapaklıkaya konuk oldu. 'Kadınlar ve erkekler evlilikten ne bekler' hakkında konuşulan programda; çocuklara geç kalınmadan, yani zamanında ilgi gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Kapaklıkaya, kendi çocukluğundan bir kesit paylaşarak bir pantolon hikâyesini şöyle anlattı:

" Bizim çocukluğumuzda var yoktu, 'yok' vardı. Zaten kıtlık döneminde büyümüş anamız babamız. Biz de onların kıtlığı yaşadıkları döneme denk geldik. Ne istersek yok. Pantolon al diyorum mesela "yok", oyuncak al "kendin yap" diyor. Ben hep çamurdan oyuncaklar yaptım. Kız kardeşim bebeklerini kendi dikti. Onun için bir şeyin kıymetini bilmek bizim neslimizde var. Bir gün babam dedi ki ; size pantolon getireyim mi? Biz 3 kardeş köyün dışına hiç çıkmadık. Elimizi çenemize dayadık, hayal kuruyoruz. Muhtarın oğlunun giydiğinden biz de pantolon giyeceğiz.. Ben ilkokul 3'e gidiyorum, kardeşim 1'e gidiyor, bir kardeşim Rafet de 6 yaşında. Biz şimdi çiçekli don giyiyoruz. Babannemin şalvarını anam bozup bize dikerdi. Kardeşim şöyle dedi ;" Senin pantolonun ne renk olur?" Şimdi televizyon elektrik yok, dünyayı tanımıyoruz. Dedim siyah olur. "Keşke benimki mavi olsa" dedi. Niye dedim, "siz çiçekli donla okula gidiyorsunuz ya" dedi, "ben pantolonla gidecem" diye güya bize hava atıyor. Durdu durdu, "babam şehirli ayakkabısı alır mı "dedi. Cızlavat lastik ayakkabı alır dedim. Neyse minibüs göründü, paketleri açtı babam. Bana bir kara pantolon, kara önlük ve beyaz yaka almış. Bir de lastik ayakkabı. Kardeşime de aynısı. O hevesle bekleyen 6 yaşındaki Rafet, paketleri açtı baktı; yok. Babama döndü umutla "Hani bana?" Babam dedi oğlum bir daha gidişte alacam sana. Ama ben de bekliyordum dedi, ağlaya ağlaya çıktı. Babamın da gözlerinden yaş süzüldü.

Caymadın de mi?

Ben sabah okula gittim, geldiğimde kardeşim; " Ayy, ne güzel yakışmış, bir kere giyebilir miyim?" dedi. Olmaz dedim toz edersin, 2. gün de vermedim, 3. gün de vermedim. Bir taneyi ben zor bulmuşum. Ayakkabıyı falan yastığın yanına koyuyoruz. Neyse bir gün yine dedi, "giyeyim de aynanın karşısında bakayım 5 dakika" . Dedim sen ne manyaksın.. Yarın Cuma okuldan gelecem, 5 dakika verecem toz etme. Akşam yataktayken beni dürttü, "Caymadın de mi? Ben uyuyamıyorum yarın pantolon giyecem ya" dedi. Sabah beni gönderirken kalktı, bugün erken gel dedi. Okula gittim, daha 3.derste beni çağırdılar, evden bekleniyorsun dediler. Ben de dedim bu manyak pantolon için oyun etti beni erken çağırttı. Okuldan çıktım, baktım köylüler de bizim eve doğru gidiyorlar. Baktım Rafet kapıda beklemiyor. Avluya bir girdim, anam kendini yerlere atıyor, Rafet'i verin bana.. Yaşlı bir amca yeni aldığı traktörle kardeşimi kapı önünde görmüyor, traktörün altında kalıyor Rafet. Ve öldü o gün. Ben kardeşime pantolon giydireceğim gün kardeşim öldü..

Keşke sağken söyleseydi

Babam, sevgiyi almadığı için vermeyi bilemedi. Seviyordu ama gösteremedi. Bizi kucaklayamadı, ayıptı. Sevgili seyirciler, sevginizi gösterin sevdiklerinize. O gün cenaze yıkanıp kefenlenince babam ilk defa kucağına aldı kardeşimi. Feryadını hiç unutmuyorum "Rafeeet, ben seni mezara değil, pazara götürüp pantolon alacaktım oğluum "dedi, "Kalk seninle pazara gidelim ". Ağlaya ağlaya gitti. Ben şimdi düşünüyorum; keşke sağken söyleseydi. Babam, bizim ihtiyacımız olan sevgi sözcüklerini, kardeşimin duyamayacağı bir zamanda bağırarak feryad ediyordu.

Kızıma sevdiğimi söylüyorum

İşte çocuklar bizde bulamadığı neyi cep telefonunda arıyor? Huzuru arıyor.. Niye başka arayışlara gidiyor? Okulun köşesinde çocukları kandırmak için bekleyen adam, neden anne babalardan daha güleryüzlü? Ben ülkemi seviyorum, ailemi eşimi çocuklarımı seviyorum. Normalde her yıl konferanslara giderim, bu yıl gitmiyorum. Benim büyük kızım kanser, tedavi görüyor ve ben evladımın yanındayım. Hep gözlerine bakıp sevdiğimi söylüyorum. Sağken sevdiğimi söylüyorum...