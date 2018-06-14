Sevinç üzüntüye dönüşmesin

Bayramlarda trafikteki araç sayısının normal zamanlara göre 10 kat arttığına dikkati çeken Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, “Yoğun trafikten dolayı bayramlarda kaza yaşanma riski iki katına çıkıyor. 2008-2017 yılları arasında bayram tatillerini kapsayan 127 günlük dönemde, şehirlerarası yollarda meydana gelen 16 bine yakın trafik kazasında bin 201 kişi hayatını kaybetti, 45 bin 320 kişi de yaralandı. Bayram tatilinde yola çıkacak olan sürücülerimiz yoğunluktan dolayı her zamankinden daha dikkatli davranmalı. Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı” dedi.

Herkes üzerine düşeni yapmalı Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere uyarılarda Apaydın, “Her bayram sevdiklerimize kavuşma umuduyla yola çıkıp duyduğumuz trafik kazası haberleri sebebiyle bayram sevincimiz üzüntüye dönüşüyor. Bu Ramazan Bayramı’nda trafik kazalarını en aza indirmek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Trafiğe çıkan sürücülerimiz kendi canını ve sevdiklerini düşünerek hız yapmaktan kaçınmalı. Sevdiklerimize bir saat erken kavuşmak için hız yapacağız derken canımızdan olmayalım. Karşıdaki araç zaten dikkatli geliyordur diyerek sorumluluğu başkasına devretmeyelim. Özellikle ısınan havanın etkisi ve bayram telâşı bir araya gelince trafikte dikkatler dağılabilir. Bu yüzden güneşin dik açıyla geldiği saatlerde uzun yola çıkmamaya özen gösterelim” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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