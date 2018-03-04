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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi

04 Mart 2018, Pazar 13:23
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2612 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2612 oldu.

Şeyh Hadid belde merkezi ve Hacı Halil köyü teröristlerden temizlendi

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesinin doğusundaki Hacı Halil köyünü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Afrin'deki ilerleyişini sürdüren TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid belde merkezini ele geçirdi. 

TSK ve ÖSO birlikleri, dün Racu belde merkezini teröristlerden temizlemişti.

128 nokta ele geçirildi

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 98'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 128 noktayı ele geçirdi. 

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: 

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Mesekanlı, Hacı Halil, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Badinli, Çemenli, Ali Bezanlı, Karkin, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

AA

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