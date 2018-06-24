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24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

''Seyyar sandık" ile oy kullandılar

24 Haziran 2018, Pazar 14:56
Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğu tespit edilen 17 bin 258 seçmen, Türkiye'de ilk kez uygulanan "seyyar sandık" ile oy kullanıyor.

Yatağa bağımlı seçmenlerin, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmaları için "seyyar sandık" uygulaması hayata geçirildi.

Seyyar sandık uygulamasıyla hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan ve engelli beyan formu ile bir yakını aracılığıyla yaptıkları başvuru sonrasında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği kriterlere göre başvurusu kabul edilen seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanacak.

Yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulaması, bu seçimde ilk kez hayata geçirildi. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin sandık ayağına götürülecek. Yatağa bağımlılık kriteri aranan uygulama kapsamında, 17 bin 258 seçmen bin 303 sandıkta oy kullanacak.

Seyyar sandık uygulaması

YSK'nin belirlediği ilkelere göre, aile hekimlerince verilen raporlarda, yatağa bağımlılığın tıbbi sebebinin kalıcı olup olmadığının ve süresinin belirtilmesi esas alındı.

Bu şartları taşıyan ve başvurusu kabul edilen seçmenler, Türkiye'de ilk kez sandıkların getirilmesi suretiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek.

Seçmenin bu şekilde oy kullanabilmesini sağlamak için seyyar sandık kurulları oluşturuldu. Ulaşım, seyyar sandık sayısı, sabit sandık kurulan binaların konumu ve sandık sayıları dikkate alınarak seyyar sandık kurulu ile sabit bir sandık kurulu ilişkilendirildi.

Yerleşim yeri adresleri esas alınarak kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan seyyar sandık kurulu başkanları da belirlendi.

İlgili ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden son seçimlerde en çok oy almış 5 siyasi partiden bildirilen birer asıl ve birer yedek üye isimleri arasından seyyar sandık kurulu üyeleri seçildi.

Seyyar sandık kurulları tarafından oyun gizliliğini sağlamak amacıyla getirilen seyyar oy kabinleriyle seçmenin rahat oy kullanması sağlanacak. Kurul görevlileri, seyyar sandıktan çıkan zarfları sayarak önceden ilişkilendiren sabit sandık kuruluna teslim edecek.

Seçmenin evinde gizlilik temin edilecek

Seyyar sandık kabini, yatağa bağımlı seçmenin evinde gizlilik temin edilerek oy kullanma rahatlığı sağlanacak bir yere yerleştiriliyor.

Seyyar sandık kurulu, ilçe seçim kurulundan gerekli dokümanları aldıktan ve yemin ettikten sonra seçmenlerin adreslerine göre güzergah belirleyecek. Seçmenin adresinde bulunmaması ya da makul sürede kapının açılmaması durumunda, seçmenin adresine tekrar gidilmeyecek. Seçmen oy kullanamayacak durumdaysa bir yakının yardımıyla oy kullanabilecek.

Tüm yurtta 08.00-17.00 olarak belirlenen oy verme bitiş saati geldiği halde, seyyar sandık listesinde yer almasına rağmen adresine gidilemeyen seçmenler varsa bu seçmenlerin adreslerine gidilerek oy vermeleri sağlanacak.

Oylarını bu vesileyle kullanabilen vatandaşlar memnuniyetlerini ifade etti.

AA

Etiketler: seçim, sandık, seyyar sandık
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