"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

Sigortalı işçiler için işverenlere prim ve ücret desteği

22 Şubat 2019, Cuma 12:34
Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Kanunun bazı önemli düzenlemeleri şöyle:

  • Engellilere "evde bakım hizmeti desteği" için yapılan hesaplamaya bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek.
  • Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanacak.
  • Cep telefonlarının özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, yüzde 50'ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
  • Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.
  • Hazineye ait deniz ve iç sularda ya da buralardan yararlanılarak karada yapılacak su ürünleri üretiminde, üretim hakkının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kiralanmasına ilişkin uygulamanın süresi 1 Ocak 2020'ye kadar uzatılacak.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik yapılarak, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde hizmet veren B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet verme süreleri, kamu kurumları ve 50'nin altında çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştiriliyor.
  • İşverenlere, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.
  • Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014'ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.
  • Taşeron işçilere, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kıdem tazminatı ödemeleri, sözleşmede aksi belirtilmemişse, taşeron işverene rücu edilmeyecek.
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilotaj eğitimini bitiren personelin yükümlülük süresi üç yıldan altı yıla çıkarıldı.

AA

Etiketler: TBMM, kanun, yasa, düzenleme, KDV, sigorta
Okunma Sayısı: 500
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tutuklandı

    Gazze sınırında bir Filistinli çocuk daha şehit edildi

    Hoca Katliamı'nın kurbanları için anma töreni düzenlendi

    HSK 2019 yılı Ana Kararname Prensipleri'ni açıkladı

    Polatlı'daki patlamada yaralanan uzman çavuş şehit oldu

    #YeniAsya50Yaşında dünya gündeminde

    Halk, siyasetin baş aktörü olmalı

    Tuzağı DP ile aştık

    6-7 milyon konut yenilenmeli

    Demokrat Parti İzmir'de adaylarını belirledi

    BM'den Mısır'a idamları durdurun çağrısı

    Hazır gıdalar çocukların çene gelişimini olumsuz etkiliyor

    İsrail, Filistinli mahkumları ilaç testlerinde kullanıyor

    Tarımda tasarruflu sulama yapan çiftçiye devlet desteği

    'Mescid-i Aksa sadece Müslümanlara aittir'

    ABD'den Uygur Türklerinin DNA yapısını toplayan Çin'e ambargo

    Mersin'de Kocamaz'ın DP'den aday gösterilmesi YSK tarafından incelenecek

    Sigortalı işçiler için işverenlere prim ve ücret desteği

    ABD'de görevli Venezuela'lı 11 diplomat saf değiştirdi

    Caşın: Orta vadede Esad ile yakınlaşma olabilir

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Haklı adam bedduâ etmekle günahkâr olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hak ihlalleri AB yolunu tıkıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasinin düşman ve engelleri
    Genel

    ‘Tez pazarı’ yaygınlaşıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başarısız cunta
    Risale-i Nur'dan

    O razı olsa, dünya küsse ehemmiyeti yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    MHP'li adaydan AKP'li rakibine: Esnaf kan ağlıyor sen danstasın
    Genel

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.