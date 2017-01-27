Şike ve Odatv davalarının eski hâkimi yakalandı

Gülen hareketi soruşturması kapsamında aranan Şike ve Odatv davalarının eski hâkimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalandı.

Şike ve Odatv davasının eski hâkimi Mehmet Ekinci, Gülen hareketi soruşturması kapsamında aranıyordu. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, Ekinci'nin kentte bir evde kaldığını belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Mehmet Ekinci gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, Ekinci'nin kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere el konuldu. AA

Okunma Sayısı: 298

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.