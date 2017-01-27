Şike ve Odatv davalarının eski hâkimi yakalandı

Gülen hareketi soruşturması kapsamında aranan Şike ve Odatv davalarının eski hâkimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalandı.
Şike ve Odatv davasının eski hâkimi Mehmet Ekinci, Gülen hareketi soruşturması kapsamında aranıyordu. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, Ekinci'nin kentte bir evde kaldığını belirledi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Mehmet Ekinci gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada, Ekinci'nin kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere el konuldu.
AA