Silah arkadaşlarına son veda

Küpeli Dağı'nda PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan 2 askerin cenaze törenine aynı olayda yaralanan silah arkadaşları da katıldı.

Şırnak ile Siirt arasında bulunan Küpeli Dağı'nda operasyon sırasında PKK'lıların araziye döşediği mayının infilak etmesi soucu şehit olan Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in cenazeleri, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törene katılanlar arasında şehitlerin yakınları ile aynı olayda yaralanan silah arkadaşları da vardı.

Şırnak merkez Küpeli Dağı'ndaki İnceler Köyü kırsalında dün akşam saatlerinde devam eden operasyon sırasında, PKK'lılar tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan ve Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Şehit askerler için bugün Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı eğitim alanında uğurlama töreni düzenlendi. Şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in annesi Fendiye Yüksel, oğlunun bayrağa sarılı tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı

Şehit Teğmen Mustafa Yazgan ve şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in şehit olduğu sırada yanlarında olan silah arkadaşları, törene katıldı. Patlamada çeşitli yerlerinden yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören şehitlerin silah arkadaşları cenaze törenine karıtılarak, son görevlerini yerine getirdi. Törende okunan duaların ardından şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e, şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel'in cenazesi de memleketi Yozgat'a uğurlandı.