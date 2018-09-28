Silahlanma var, tedbir yok

UMUT VAKFI, “28 EYLÜL BİREYSEL SİLÂHSIZLANMA GÜNÜ”NE, “SİLÂHLANMA! TESBİT VAR. ÇÖZÜM, TEDBİR HALEN YOK” CÜMLELERİYLE DİKKAT ÇEKTİ.

Umut Vakfı, “28 Eylül Bireysel Silâhsızlanma Günü” ile alâkalı olarak, “Bitmeyen ve gittikçe boyutları artan büyük sorun! Silâhlanma! Tesbit var. Çözüm, tedbir halen yok” açıklamasıyla konunun ciddiyetine dikkat çekti. Umut Vakfı’nın bireysel silâhsızlanma gününe dair açıklamasında, “Silâhın şakası yok. Silâh öldürür, diyoruz. Ve anne babaların çocuklarının eline silâh verip insan öldürttüğü, sokak köpeklerinin, kedilerinin hedef gözetilerek öldürüldüğü, gözlerinin oyulup, bacaklarının kesildiği, maganda cinayetlerinin her geçen gün arttığı, şiddetin ilkokullara kadar indiği günümüzde şiddete ve bireysel silâhlanmadaki artışa dikkat çekmenin öneminin giderek arttığını düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TEHLİKELİ ARTIŞ

Vakıftan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bireysel silâhlanmadaki tehlikeli artış, akabinde silâhlarla işlenen cinayetlerdeki artışa, kadın cinayetlerine, maganda cinayetlerine, kalitesizleşen eğitimle birlikte eğitimsiz ailelerde yaşanan deformasyona ve çocukların suça sürüklenmesine sebep olmaktadır. Bütün toplumu tehdit eder boyuta gelen silâhlanmanın ve silâh satışının pervasızca yapılmasının önlenmesini ivedilikle talep ediyoruz. Öfke kontrolü eğitiminin okul müfredatına alınmasını, ilkokuldan, hatta anaokulundan itibaren öfke kontrolü ve cinsiyet eşitliğinin çocuklara öğretilmesini özellikle öneriyoruz. Tüm duyarlı yöneticileri ve duyarlı kitle örgütlerini, yurttaşları mücadeleye çağırıyoruz.”

İstanbul - Yeni Asya