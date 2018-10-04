Silahsızlanma çağrısı

UMUT VAKFI, ŞİDDETİN HER TÜRÜ VE BİREYSEL SİLÂHSIZLANMA İÇİN; EĞİTİM VE YASAL DÜZENLEMELERE ACİLEN İHTİYAÇ ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Umut Vakfı, bütün toplumu ve toplum sağlığını tehdit eder boyuta gelen, silâhlanmanın ve silâh satışının pervasızca yapılmasının önlenmesini ivedilikle talep ediyor. Vakıf yaptığı açıklamada, öfke kontrolü eğitiminin okul müfredatına alınmasını, ilkokuldan, hatta ana okulundan itibaren öfke kontrolü ve cinsiyet eşitliğinin çocuklara öğretilmesini özellikle önererek, duyarlı yöneticileri ve duyarlı kitle örgütlerini, yurttaşları mücadeleye çağırıyor.

Silahın şakası yok

Umut Vakfı açıklamasında şunları kaydetti: “Silâhın şakası yok. Silâh öldürür, diyoruz. Ve anne babaların çocuklarının eline silâh verip insan öldürttüğü, sokak köpeklerinin, kedilerinin hedef gözetilerek öldürüldüğü, gözlerinin oyulup, bacaklarının kesildiği, maganda cinayetlerinin her geçen gün arttığı, şiddetin ilkokullara kadar indiği günümüzde şiddete ve bireysel silâhlanmadaki artışa dikkat çekmenin öneminin giderek arttığını düşünüyoruz.”

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Açıklamada, silâhın şiddet kültüründeki rolü ve işlevi nedeniyle, suçun önlenmesi açısından şu hususlara dikkat çekildi:

1. Bir ülke veya topluluktaki silâhlı şiddet, ruhsatlı ve/veya ruhsatsız silâhların varlığı ile doğrudan bağlantılıdır.

2. Silâh sahibi olma, bir imtiyaz ya da hak olarak ele alınamaz.

3. Silâhı sınırlandırmak üzere, hükümetler tarafından gerekli tedbirler alınmadığı sürece, silâh kültürü yaygınlaşarak kamu güvenliğini tehdit etmeye devam edecektir.

4. Yasal düzenlemeler, denetimlerin yanında, eğitim programları ve sorunları çözümleyici stratejilere de ihtiyaç vardır.