Şile'de batan gemide 4 cesede ulaşıldı

Şile açıklarında batan Bilal Bal isimli kargo gemisindeki 11 kişiden 4'ünün cesedine ulaşıldı.

Şile açıklarında 1 Kasım'da batan Bilal Bal isimli kargo gemisinde bulunan 11 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulundu. Şile açıklarında, Gemlik'ten aldığı demir cevheri yükünü Karadeniz Ereğli'ye götüren 78 metre uzunluğundaki gemideki 11 mürettebatın isimleri şöyleydi: Süvari Refik Telci, İkinci Kaptan Cüneyd Yedican, Başmakinist Ali Doğan, İkinci Makinist Hüsamettin Yazıcı, usta gemiciler Mert İlkmen ve Nihat Küçük, gemici Nedim Alicem, yağcılar Sabri Yıldırım ve Engin Selçuk ile aşçı Vedat Odabaşı ve Aşkın Küçük. AA

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