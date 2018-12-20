Şile'de karaya oturan kuru yük gemisi kurtarılmayı bekliyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, botla giderek Şile'de karaya oturan kuru yük gemisinin çevresinde inceleme yaptı.

Şile'de kuru yük gemisi karaya oturdu Ekipler, botla yanaştıkları gemide yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol etti. İncelemenin ardından ekipler bölgeden ayrıldı. Hava muhalefeti nedeniyle gemiyi kurtarma çalışmaları halen gerçekleştirilemiyor. Şiddetli fırtına nedeniyle dün Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında Komor bandralı kuru yük gemisi "Natalia"nın kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları bölgeye sevk edilmiş, demir atarak sürüklenmesi durdurulan gemi karaya oturmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle 16 mürettebatı kurtarmıştı. Sabah saatlerinde de mürettebatın eşyaları karaya çıkarılmış, kaldıkları otele gönderilmişti. AA

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