Şile'de Türk kuru yük gemisi battı

İstanbul Şile açıklarında Türk bandıralı kuru yük gemisi battı. Devam eden arama çalışmalarında kayıp 11 mürettebattan kimseye ulaşılamadı.

İstanbul Şile açıklarında Türk bandıralı kuru yük gemisi battı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı denizaltı kurtarma gemisi, Şile’de batan geminin yerini tespit etti. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Gemlik’ten Karadeniz Ereğli’ye giden demir yüklü “ Bilal Bal” isimli kuru yük gemisinden yardım sinyali alınması üzerine, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Geminin mürettebat sayısının 11 kişi olduğu tahmin ediliyor. Şile Kaymakamı Salih Yüce, kayıp gemiyle ilgili yaptığı açıklamada “Bulunan kimse yok. Kıyıdan ve denizden aramalarımız devam ediyor.” dedi. Öte yandan arama kurtarma çalışmalarında gemiye ait olduğu düşünülen can simidi, can salı ve lastik kurtarma botu bulundu.

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