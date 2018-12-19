Şile'deki kurtarma çalışmalarında son durum?

Şile'de kuru yük gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu. 16 personelin bulunduğu gemide gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sonucu 4 mürettebat karaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Riva Sahilköy beldesi 2 mil açığında, saat 04.30'da Comoros bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-3 ve Kıyem-8 botları yönlendirildi. Şile'de kargo gemisi karaya oturdu Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisinin karaya oturduğu bildirildi. Kuru yük gemisinin Riva Sahilköy beldesi Karaburun mevkisinin 1,4 mil açığında sürüklenmesi üzerine demir atılarak, sürüklenme durduruldu. Gemi kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı botlar, İstanbul Boğazı Anadolu Feneri civarında hazır bekletildi. Daha sonra makine arızasını gidererek İstanbul Boğaz girişine doğru hareket eden gemi, ağır hava şartları nedeniyle sahile 0,5 mil mesafede tekrar demirledi. Gemi, hava şartlarının ağırlaşması sebebiyle demir tarayarak Karaburun mevkisinde saat 09.00 sularında kıçtan karaya oturdu. İçinde 16 personelin bulunduğu gemiden su alma, çevre kirliliği, ölü veya yaralı olduğu bilgisi rapor edilmedi. İstanbul Valiliğinden açıklama İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Şile ilçesi Karaburun mevkisinde Comoros bandıralı Natalia isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu hatırlatıldı. 16 mürettebatı bulunan gemide can kaybının bulunmadığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Kurtarma çalışmaları başladı Şiddetli fırtına nedeniyle gemide durmakta zorluk çeken mürettebatın kurtarılması çalışmalarına başlandı. Geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle mürettebatın tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sağlanıyor. İki mürettebatın karaya çıkarılmasının ardından diğer mürettebatın da kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan denizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri hazır bulunurken Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları da tedbir amaçlı kıyıda bekletiliyor. 4 mürettebat kurtarıldı Şiddetli fırtına nedeniyle gemide durmakta zorluk çeken mürettebatın kurtarılması çalışmalarına başlandı. Geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle mürettebatın tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sağlanıyor. Karaya çıkarılan dört mürettebat, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Diğer mürettebatın da kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan denizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri hazır bulunurken Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları da tedbir amaçlı kıyıda bekletiliyor. AA

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