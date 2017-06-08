Silivri Cezaevi’nde yaşananları tarih mutlaka yazacak

Geçtiğimiz yıllarda Silivri Yerleşkesi içerisinde gerçekleştirilen KCK davalarında yer alan Özgür Gündem Gazetesi avukatı Özcan Kılıç, Silivri’de ilk kez mahkumların kaldığı cezaevleri ile yargılandıkları mahkemelerin aynı yapı içerisine sokulduğunu kaydediyor.

Kılıç, “Bu durum insan haklarına aykırıdır. Bir kişinin adliyede yargılanma hakkı gasp ediliyor. Hiç kimseyi görmeden ve kimse ile konuşmadan hücresinden alınıp direkt mahkeme salonuna çıkarılıyor” diyor.

DW’de yer alan habere göre, gazeteci Kadri Gürsel’in eşi Nazire Gürsel’e göre, Silivri Cezaevi’nin ömrü uzun olmayacak. Gürsel, “Bir devlet bundan utanç duymalıdır. Tarih, Silivri Cezaevi’nde yaşananları mutlaka yazacak. Nasıl Diyarbakır Cezaevi, Ulucanlar Cezaevi Türkiye demokrasisi için sembol haline geldiyse, Silivri Cezaevi de öyle olacak. Benim çocuklarım, torunlarım orayı bir müze olarak gezecekler ve bizim bugünlerde neler yaşadığımızı görecekler” şeklinde konuşuyor.

Okumak için tıklayınız:

Her tutuklama yargısız infaza dönüşüyor