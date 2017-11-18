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18 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Silivri Cezaevi’ne 'Da Vinci Şifresi' kitabı alınmadı

18 Kasım 2017, Cumartesi 13:52
Dan Brown'ın "Da Vinci Şifresi" adlı kitabı Silivri Cezaevi'ne alınmadı.

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine her gün bir yenisi ekleniyor. Son ihlal haberi ise Silivri Cezaevi'nden geldi. 

Evrensel'de yer alan habere göre CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, dünyaca ünlü yazar Dan Brown'ın "Da Vinci Şifresi" adlı kitabının Silivri Cezaevi'ne alınmadığını söyledi.

Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu ailelerinin kendisine bilgi verdiğini aktaran Yarkadaş, "Dan Brown'ın kitabının cezaevine alınmaması, tamamen keyfi bir uygulama" tepkisini gösterdi.

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Silivri Cezaevi yönetimi, Da Vinci Şifresi adlı kitabı içeri alamayacaklarını söylemiş tutuklu ailesine... Sanırım kitapta şifre sözünü görünce huylandılar... Başka bir izahı yok çünkü... Yoksa, kitabı niye almasınlar? Sanırım bu sorunun cevabını Dan Brown Türkiye'ye gelerek çözebilir.. Çünkü olan biteni anlamak için Dan Brown gibi bir şifre çözücünün olaya el atması gerekiyor... Dan Brown, Inferno yani Cehennem kitabında, kahramanını İstanbul'a yollamıştı. Serinin yeni versiyonunu Silivri'den bile başlatabilir... Yeni kitabın adını da Silivri'nin Şifresi olarak koyabilir..."

‘AKIL TUTULMASI ÖRNEĞİ’

Konuyu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e bir soru önergesiyle sorduğunu da belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Adı geçen eser, Altın Kitap'tan çıktı. Cezaevi yönetimi 'Altın Kitap'tan çıkan eserleri içeri almıyoruz' demiş. Galiba Altın Kitap ile terör örgütü FETÖ'nün Altın Nesil'i arasında da hayali bağlar kurmuşlar... Tam anlamıyla bir akıl tutulması ve paranoya örneği... Sayın Abdülhamit Gül'ün bu sorunu çözeceğine inanıyorum. Yoksa iş hakikaten Dan Brown'luk bir meseleye dönüşmek üzere..."

Yarkadaş, cezaevindeki sorunların bunlarla sınırlı kalmadığını da belirterek, "Bazı koğuşlardaki el radyoları yönetim tarafından toplanmış ve hala geri verilmemiş. Bunların da iadesini istiyor tutuklular" dedi.

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