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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Silivri Cezaevi'ne yürümek istediler, gözaltına alındılar

14 Mart 2018, Çarşamba 14:23
Tek tip elbise uygulamasını protesto için yürüyüş yapmak isteyen altı kişiye polis müdahale etti.

İstanbul, Beyoğlu İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde toplanan 6 kişilik grup cezaevlerinde tek tip elbise uygulamasını protesto etti. "Suçlu değil devrimciyiz. Tek tip elbise giymeyeceğiz" yazılı pankart açıp slogan atan grup bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından Silivri Cezaevi'ne yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.

Yürüyüşün yasal olmadığını söyleyen polis ile eylemciler arasında tartışma yaşandı. Yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen gruba polis müdahale etti.

Kısa süreli yaşanan arbede sonucunda 6 eylemci gözaltına alınarak çevik kuvvet aracına alındı. Gözaltına alınan eylemciler emniyete götürüldü. 

DHA

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