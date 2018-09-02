Silivri'de son durum: Şarbon karantinası hakkında Belediye Başkanı Işıklar'dan açıklama

İstanbul Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, ilçede yaşanan şarbon vakasına ilişkin, "Benim edindiğim bilgilere göre yayılma riski yok. Konu kontrol altında. Tespit ve takip işlemleri devam ediyor. 1 tane hayvanda tespit edilmiş. Bu akşam konu netleşmiş olur. Aşılama işlemlerine başlandığı bilgisini aldık" dedi.

İstanbul'da dün şarbon şüphesiyle 22 kişi Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yaptı. Yapılan başvuruların ardından Çanta Köyü'ndeki Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina altına alındı. Jandarma ekipleri Sancaktepe'de kurbanın alındığı bir çiftliği belirleyerek inceleme başlattı. Çiftlik evinin kireçlendiği görülürken jandarmanın bekleyişi devam ediyor. Çanta köyü Sancaktepe Mahallesi'nde yapılan anonsta, "Bölgemizde şarbon hastalığı tespiti olduğundan besicilerin büyükbaş havyvanlarını dışarı salmaması ve aşı yapılacağı duyurulur" denildi.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI IŞIKLAR: 1 HAYVANDA TESPİT EDİLDİ

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, ilçede yaşanan şarbon vakasına ilişkin, "Benim edindiğim bilgilere göre yayılma riski yok. Konu kontrol altında. Tespit ve takip işlemleri devam ediyor. 1 tane hayvanda tespit edilmiş. Bu akşam konu netleşmiş olur. Aşılama işlemlerine başlandığı bilgisini aldık" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "Şarbon krizi ilk defa yaşanıyor. Duyumumuz bile ilk. Böyle olunca takdir edersiniz ki, kontrol ve denetim zorlaşıyor. Sorun şu biz kurban kesim sırasında 45 yere ruhsat verdik. Hatta kurban satıcılarından çok tepki aldık. Bu tepkileri göğüsledik, anlayışla karşıladık. Vatandaşın sağlığı açısından böyle bir tepki almamız normal. 45 kesim yapılan yerde şikayet ve hastalık gibi sıkıntı görmedik. Hayvan bakılan yerlerdeki denetimi sürekli yapmanız lazım" dedi.

"6-7 bölgede hayvan bakım yerleri oluşturulmalı. Bunlar yapılırsa bu sıkıntıları önlemek daha kolay olur" diyen Işıklar, "45 kesim yerinde kesinlikle böyle bir vaka yok. Süreklilikle hayvan bakılan yerlerde çok şükür böyle bir sıkıntı yaşamadık. 5 hayvandan birinde olduğunu öğrendik. Kesin bilgiyi Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlardan alacağız. Aşılama ilgili önlemler alındı. Ahırlar kontrol ediliyor" ifadelerini kullandı.

"YAYILMA RİSKİ YOK"

Işıklar, "Benim edindiğim bilgilere göre yayılma riski yok. Konu kontrol altında. Tespit ve takip işlemleri devam ediyor. 1 tane hayvanda tespit edilmiş. Bu akşam konu netleşmiş olur. Aşılama işlemlerine başlandığı bilgisini aldık" diye konuştu.

HAYVANINA AŞILAMA YAPILAN ÇİFTÇİ KONUŞTU

Öte yandan hayvanlarına aşılama yapıldığını söyleyen Yaşar Çabukel, "İlçe Tarım'dan geldiler. Aşılarını yaptılar. Diğer taraflara gittiler. Şu anda hiçbir yerde sorun yok.1 tane hayvanda çıkmış diye biliyoruz. Benim hayvanlarımda bir sıkıntı çıkmadı ama tedirgin olduk" diye konuştu.

ŞARBON ŞÜPHESİYLE KARANTİNAYA ALINAN MAHALLENİN MUHTARI KONUŞTU

Şarbon şüphesiyle karantina altına alınan Silivri Sancaktepe Mahallesi muhtarı Ömer Ercan gazetecilerin sorularını yanıtladı. 5 mahallenin karantina altına alındığını belirten Ercan, "Muammer Arıkan isimli arkadaşımızın hayvanında çıktı. 3 ay önce alıyor. 6-7 tane hayvanı var ve evinde bakıyor. Böyle bir hastalık köyümüzde hiçbir yerde çıkmadı. Benim bildiğim kadarıyla bu hastalık 15 günde tedavi oluyor. Bu köyümüzde de böyle bir şey bugüne kadar olmadı. İnşallah devamı olmaz. Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hayvanlarımıza aşı yapmaktadır şuan. 5 tane mahallemiz var: Çanta, Çeltik, Seymen, Değirmenköy, Gümüşyaka. Bunları şu an ilaçlama yapıyor veterinerlerimiz. İnşallah devamı gelmez. Şu an aşı çalışmalarına başlandı. 5 mahallemizde anonslarımızı yaptık. Veterinerlerin kontrolleri altında çalışmalar devam edecek. Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü sürekli hayvanlarımıza aşı yapıyordu zaten. Bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık" şeklinde konuştu.

SAĞLIK BAKANI KOCA: 6 DERİ ŞARBONU VAKASI TEDAVİSİ DÜZENLENDİKTEN SONRA HASTANEDEN TABURCU EDİLMİŞTİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Silivri'de görülen şarbon hastalığıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: Silivri’de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımız da herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir.

TARIM BAKANI PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bir televizyon kanalına bağlanarak canlı yayında, "22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı, 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında." dedi. Pakdemirli, "Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞARBON ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN BİR KİŞİDEN AÇIKLAMA

İstanbul'daki Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda insanın başvurduğu bildirildi. Kurban Bayramı nedeniyle memleketi İzmit'e gittikten sonra bacağında çıkan yara nedeniyle doktora başvuran Onur Ayan (27) işyeri hekiminin şarbon olabileceğini söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şarbon şüphesiyle yatanlardan bir tanesi olan Ayan, "Kurban Bayramı dönüşü memleketten gelince bir sivilce gördüm sağ bacağımda. Kaşımaya başladım ama kızarıklık arttı. İşyeri doktoruma gösterdim. O da şarbon olabileceğini söyledi ve hemen hastaneye gönderdi. Kurban etini yemedim ama temas ettiğimde çıktı. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne sevk edildim sonrasında" dedi. Aynı serviste yatan birkaç kişinin daha olduğunu söyleyen Ayan, aynı serviste yatan bir de kasap olduğunu, bazı hastaların yedikleri etten zehirlendiğini ancak birçok kişinin et ile temasının ardından şarbona yakalandıklarını belirtti.