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24 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Şimşek'in hocasından ağır sözler: 'Mehmet'ime üzülüyorum, niye haysiyetini korumuyor, anlamıyorum'

24 Ocak 2017, Salı 21:04
Mülkiye'den hocası Mehmet Şimşek'i yazdı: Mehmet'ime üzülüyorum, niye haysiyetini korumuyor, anlamıyorum.

Hayatında etkilendiği isimler arasında önemli bir yeri bulunan ve otobiyografisinde şükranla bahsettiği tek hoca olan Prof. Dr. Yahya Sezai Tezel, Davos'taki konuşma kaydını yalanlama girişiminde bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i ağır bir dille eleştirdi. Prof. Tezel, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Mülkiye) yakın ilgi gösterdiği öğrencilerinden olan, mesleki ve siyasi kariyerini yıllardır desteklediği Şimşek için, "Mehmet'ime üzülüyorum. Niye haysiyetini korumuyor anlayamıyorum. Kayda geçmiş bir konuşmayı yalanlamasını sevgili eski öğrencim ve asistanım Mehmet Şimşek'e yakıştıramadım. Ölümlü dünya. Değmez" dedi.

"Sen AKP'den önce Mehmet Şimşek'tin. AKP'den sonra Mehmet Şimşek kalabilirsin" diyen Tezel, "Bence kal. Dünya önünde kazandığın güveni kaybetme. Gerçekten değmez" ifadesini kullandı.

"Sevgili Mehmet tarihe geçiyorsun,

doğru bildiğini söyle"

Prof. Dr. Yahya Sezai Tezel'in sosyal medya hesabında paylaştığı mesaj şöyle:

"Mehmet'ime üzülüyorum.

Niye haysiyetini korumuyor anlayamıyorum. Kayda geçmiş bir konuşmayı yalanlamasını sevgili eski öğrencim ve asistanım Mehmet Şimşek'e yakıştıramadım. Ölümlü dünya. Değmez. İnsanın mezara götüreceği tek varlığı haysiyetidir. Sevgili Mehmet Tarihe geçiyorsun. Doğru bildiğini söyle. Asla geri alma. Görevden alınırsan da alın. Ölümlü değil miyiz? Ölmeyecek miyiz? Sen AKP'den önce Mehmet Şimşek'tin. AKP'den sonra Mehmet Şimşek kalabilirsin. Bence kal. Dünya önünde kazandığın güveni kaybetme. Gerçekten değmez. Sana istifa et demiyorum. istifa etme. Ama ağzından çıkanı geri alamazsın. Almaya çalışma. Ne demiş Kanuni Sultan, "Baki kalan kubbede bir hoş sada imiş". Ben de öleceğim, sen de öleceksin, Tayyip bey de ölecek? Herkes ölecek. Ölümlü dünya. Nasıl hatırlanmak istiyorsun, bu dönemin tarihi yazıldığında? Kalıcı olan mesele bu"

Yahya Sezai Tezel; Şimşek'in otobiyografisinde referans gösterdiği tek hoca...

Yahya Sezai Tezel, kendisini referans gösteren Mehmet Şimşek'in otobiyografisinde şu ifadelerle yer alıyor:

"Fotoğrafçılığa merak sarması ve bu amaçla kurslara katılması, o günün Ankara’sında düzenlenen bir çok kültürel etkinliğe, açık oturum ve münazaralara gitmesi, zaman zaman şehirlerarası seyahatler yapması, sinema,  tiyatronun yanı sıra Yahya Hoca’nın himayesinde senfoniye ilgi duyması, akıp giden hayatın bambaşka bir yüzünü keşfetmesine imkan tanımıştı. Güzel hatıralarla bezendiğini düşündüğü Fakülteyi üstün bir başarıyla ve dönem ikincisi olarak bitirdi"

"Hayatı boyunca her şeyi alın teriyle, çalışarak elde etmiş ve kalbinde hep Türkiye sevgisi taşımıştı. Kendisini bir politikacı gibi hissetmemişti ama ülkesine hizmet etmenin bir yolunun da politikada rol almak olduğunun farkındaydı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden hocası Prof. Dr. Yahya Sezai Tezel’in kendisi için: “...Her ne kazandı ise kendi alın teri, emeği, zekası ve karakteri ile kazandı. Türkçe bilmeyen, okuma yazma bilmeyen fakir bir köylünün çocuğu olarak başlayıp TC Maliye Bakanı olarak görev yaptığı yere gelmişse bunda bir zerre hak edilmemiş, himaye ile verilmiş kazanç yok” şeklindeki ifadeleri yalın bir gerçeğin yansıması olarak tarihe bir not olarak kaydediliyordu"

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