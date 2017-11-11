Sincan Belediye Başkanı AKP'li Murat Ercan oldu

Ankara Büyükşehir Başkanı Mustafa Tuna'dan boşalan Sincan Belediye Başkanlığına, Murat Ercan seçildi. Tek aday olan AKP'li Ercan, kullanılan 37 oydan 35'ini alarak, Sincan'ın yeni belediye başkanı oldu.

İstifa eden Melih Gökçek'in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Doç.Dr. Mustafa Tuna'nın ardından, Sincan Belediye Başkanlığına AK Partili Murat Ercan aday gösterildi. Ercan'ın tek aday olarak girdiği ve Sincan Belediye Meclisi'nde yapılan seçime, bütün meclis üyeleri katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Genel Merkez Yöneticisi Alaadin Varol ve AK Parti Sincan İlçe Başkan Vekili Soner Arslanargun da seçimi izledi. Ortak önerge ile aday gösterilen Murat Ercan, kullanılan 37 oydan 35'ini alarak Sincan'ın yeni belediye başkanı oldu. DHA

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