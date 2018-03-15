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15 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Sınırda 24 kilometrelik kuyruk

15 Mart 2018, Perşembe 10:32
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk 24 kilometreyi buldu.

Bulgaristan'ın sınır kapılarındaki sistem güncellemesi nedeniyle hafta başından bu yana Kapıkule'de görülen TIR kuyruğu uzuyor.

İşlemlerin bitirildiğinin duyurulmasına rağmen güncelleme esnasında yavaş gerçekleşen alım nedeniyle TIR kuyruğu erimedi.

Bazıları 72 saattir kuyrukta bekleyen TIR şoförleri, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istedi.

Uzunuluğu 24 kilometreyi bulan TIR kuyruğunda bekleyen şoförler, yurt dışına çıkış yapabilmek için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

AA

Etiketler: kapıkule
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