"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2018 SALI - YIL: 49

Sınırı koşarak geçti: Yunanistan'da gözaltına alındı

20 Mart 2018, Salı 21:59
Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda alkollü olduğu belirtilen 40 yaşlarında bir Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti.

Pasaportu bulunan ancak vizesi olmadığı belirtilen Türk vatandaşı, Yunan askerlerince gözaltına alınırken, Türk gümrük muhafaza görevlilerinin, Türk vatandaşı koşarken havaya uyarı ateşi açtığı belirtildi.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na dün saat 23.00 sıralarında gelen ve henüz kimliği açıklanmayan 40 yaşlarında Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti. Tampon bölgenin Yunan tarafında bulunan askerler tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşının 'aşırı derecede alkollü' olduğu öne sürüldü.

Türk gümrük muhafaza görevlileri tarafından Türk vatandaşının ardından havaya defalarca uyarı ateşi açtığı belirtildi. Yapılan incelemede pasaportu olduğu ancak Yunan vizesi olmadığı belirtilen Türk'ün sınırda tutulduğu öğrenildi.

DHA

Okunma Sayısı: 513
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye tutuklu hükümlü sayısında rekor kırdı

    356 hakim ve savcının yeri değişti

    24 bin 545 kişi Türkiye vatandaşlığından çıktı

    Yahudi asıllı aktivist İstanbul'a ulaştı: İsrail zulmüne dikkati çekmek için yola çıktı

    Dışişleri Bakanlığı: Mısır'ın iddiaları gerçek dışıdır

    Şehit Uzman Çavuş Çakmak, gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

    Çavuşoğlu'ndan ''yağmalama'' açıklaması

    Milyonlarca hesaptan veri toplandığı iddiası İngiltere'yi harekete geçirdi

    Ceylanpınar’da roketli saldırıda bulunan 23 terörist etkisiz hale getirildi

    "Bu mahkemeler sadece göz boyamak için yapılıyor"

    AİHM'den Alpay ve Altan'ın başvuruları hakkında karar

    Kaynak Holding ile ilgili 97 sanık hakkında dava açıldı

    Bir günlük gelirini Mehmetçik'e bağışladı...

    Gündem olan olaya ilişkin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan açıklama

    Bu gece yarısından itibaren benzine yeni ve yine zam!

    Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

    Dikkat: YKS başvuruları yarın sona eriyor

    Çiftlik Bank’ın 34 aracına el konuldu

    Kayseri merkezli 18 ilde muvazzaf askeri personele yönelik operasyon

    ''Anlamak ve iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir''

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıyla bu kadar oynanırsa
    Genel

    "Bu mahkemeler sadece göz boyamak için yapılıyor"
    Genel

    AİHM'den Alpay ve Altan'ın başvuruları hakkında karar
    Genel

    Görünmez koalisyon dönemi başlamasın
    İslam YAŞAR

    Allah’ım, bir daha bana böyle bir seçim gecesi yaşatma
    Cevher İLHAN

    “Seçmen iradesini gasp” oyunu
    Genel

    24 bin 545 kişi Türkiye vatandaşlığından çıktı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Giderim Van’a doğru...
    Süleyman KÖSMENE

    Kalpler Allah’ın elindedir
    Atilla YILMAZ

    ‘Yerli ve milli’ mi dediniz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.