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9 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Sınırsız yetki yolda

09 Aralık 2018, Pazar 17:48
TBMM’ye AKP tarafından sunulan yasa teklifi, belediyelere gönderilecek ödenekleri belirleme konusunda cumhurbaşkanına tam yetki veriyor.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, AKP, TBMM Genel Kurulu’na gönderilen torba teklife belediyelere bütçeden yapılan kaynak aktarım yöntemlerine yeni bir kalem daha ekledi.

Tasarı yasalaşırsa şu madde yürürlüğe girecek:

‘‘Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” 

Halen yürürlükte olan bütçe yasası, yerel yönetimler için ayrılan ödenekleri nüfus, yerleşim biriminin gelişmişlik endeksindeki yeri, belediyenin yüzölçümü, konut ve işyeri sayısı gibi kıstaslarla belediyelere dağıtıyor.

Son düzenleme Erdoğan’a bu kıstaslara ek olarak ödenek göndermekte sınırsız yetki veriyor.

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Bütçe maratonu başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı görüşmeleri 10 Aralık Pazartesi günü Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacak. 12 gün sürecek bütçe maratonu 21 Aralık 2018 günü  tamamlanacak. Bütçenin açış ve kapanış konuşmasını yapacak olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istifasını bütçenin bitiminden sonra yapması bekleniyor.   

Tek mikrofon konuldu

Bütçe görüşmeleri Anayasa’nın 161. Maddesi ile İç Tüzüğün ‘Yürütmenin Temsili’ başlıklı 62. Maddesi ile iç tüzüğün diğer ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştiriliyor. İlk gün yapılacak konuşmalarda, yürütme temsilcisi bütçe sunuşu yapacak. Siyasi parti grupları ve yürütme temsilcisi 60 dakika konuşacak. Şahıslar adına konuşma süresi ise 10’ar dakika. 11 Aralık Salı gününden itibaren 8 tur halinde bakanlıkların ve merkezî yönetim bütçe kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gelir-gider cetvelleri ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Genel Kurul’da yürütme temsilcileri, Bütçe Komisyonu Başkanı, TBMM Bütçe Başkanlığı ve TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı temsilcisine tahsis edilenler dışındaki koltuklarda kendi aralarındaki mutabakata göre oturacak. Komisyon sırasında parlamenter sistemine aksine tek mikrofon konuldu.

İç tüzük uyarınca Sayıştay dışında yürütme temsilcileri kamu kurum ve kuruluşları bütçelerinde soru-cevap kısmında yetkileri bulunmuyor. Buna göre, vekillerin sorularına komisyon başkanı cevaplayacak.

Bütçe görüşmelerine 10 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 13.00’te başlanacak, bütçe kanunu teklifi ve kesin hesap kanunu tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, resmî tatil günleri dâhil, her gün saat 11.00’dan günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalar sürdürülecek. Bütçe görüşmelerinin son günü olan 21 Aralık 2018 Cuma günü görüşmelere saat 14.00’da başlanacak ve bu birleşimde bütçe kanunu teklifi ve kesin hesap kanunu tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar çalışmalar devam edecek.

AA

Etiketler: tbmm
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