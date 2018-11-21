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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Sıra KHK’lı öğretmenlerde

21 Kasım 2018, Çarşamba 17:50
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Özel sektörde çalışma izni verilen hekim arkadaşlar gibi, sadece güvenlik soruşturması veya KHK ile görevinden uzaklaştırılmış, özlük hakları alınmış olan öğretmenlerin de çalışabilmesini sağlamak gerekiyor” dedi.

Diğer KHK’lılar ne olacak?

KHK’lı vekillerin özgeçmişi oraya sığmadı

Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, “emeklilikte yaşa takılanlar için 750 milyar lira gerektiği” söyleminin “kandırmaca olduğunu” iddia etti. Kasap, söz konusu mağduriyetin giderilmesinin maliyetinin 18 milyar lira olduğunu söyledi.

Geçen hafta Genel Kurulda “sözde sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa teklifinin” kabul edildiğini anımsatan  Kasap, bu kanunun “sağlık personeline şiddeti özendirdiğini” öne sürdü.

15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin özel sektörde çalışmalarının yasaklandığını ancak hekimler için bu yasağın getirilmediğini söyleyen Kasap, şöyle devam etti:

“Özel sektörde çalışma izni verilen hekim arkadaşlar gibi, sadece güvenlik soruşturması veya KHK ile görevinden uzaklaştırılmış, özlük hakları alınmış olan öğretmenlerin de çalışabilmesini sağlamak gerekiyor. Bu insanların, yaklaşık 100 bin insanımızın mahkumiyeti yok, yargı kararı yok. Buna rağmen şu anda işlerine gidemiyorlar.” 

Kurt yapmaz kuzulara, şah olsa

Ali Fazıl Kasap, Emekçilerin maaşlarındaki kaybın telâfi edilmesi gerektiğine işaret eden Kasap, “Enflasyon oranı yüzde 25’lere vurmuş. Cumhurbaşkanı’nın maaşına yüzde 26 artış sağlanmış. Yüzde 25 olarak tüm iş camiasına yansıması gerekiyor.” dedi. 

Kasap, Necip Fazıl Kısakürek’in Destan şiirinden “Bir kişiye dokuz, dokuz kişiye bir pul/Bu taksimi bir kurt yapmaz kuzulara şah olsa.” dizelerini okuyarak, “İktidarın adaletten beklentisi bitmiş olsa gerek.” ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: tbmm, khk, milletvekili, ali fazıl kasap
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