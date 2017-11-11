Sirenler çalarken ‘Saygı duruşu yapacağınıza dua edin’ diyen imam açığa alındı

Denizli’nin Çivril ilçesinde kurulan semt pazarında, M. Kemal'in ölümünün 79’uncu yıldönümünde saat 09.05’te sirenler çalarken ‘pazar duası’ ettiren imam H.G. açığa alındı.

Çıtak Mahallesi’nde cuma günleri kurulan semt pazarında, imam tarafından ‘pazar duası’ okunuyor. Bugün kurulan semt pazarına da dua etmek için gelen mahalle camisi imamı H.G., M. Kemal'in öldüğü 09.05’te sirenler çaldığında ‘pazar duası’ okudu. İmam H.G., tepkiler üzerine “Saygı duruşu yapacağınıza dua edin” dedi. Şikayet üzerine kaymakamlığa çağrılan ve hakkında soruşturma başlatılan imam, açığa alındı. DHA

Okunma Sayısı: 92

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.