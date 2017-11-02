Şırnak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak kırsalında düzenlenen iki ayrı hava harekatında, askeri birliklere saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak'ın kırsalında düzenlenen 2 ayrı hava harekatında, askeri birliklere saldırı hazırlığındaki 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bestler Dereler kırsalında, birliklere saldırı amacıyla hareket halinde olan bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi. Bunun üzerine, düzenlenen 2 hava harekatında, 11 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatların ardından uçaklar emniyetle üslerine döndü. AA

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