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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

02 Temmuz 2018, Pazartesi 20:18
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu üç kadın terörist güvenlik güçlerine teslim olurken, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar kırsalında bir terörist yakalandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu üç kadın teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar kırsalında bir teröristin silahsız yakalandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi terörle mücadele harekatı"na ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan silahsız bölücü terör örgütü mensubu üç kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar kırsalında, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist silahsız yakalandı.

Hakkari'nin Şemdinli kırsalında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi araması sırasında 25 kilogram amonyum nitrat, 22 metre kablo ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'in Hizan kırsalında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet Glock marka tabanca, bir adet kamera, bir adet fotoğraf makinası ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet M-16 piyade tüfeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

 

AA

Etiketler: Şırnak, Hakkari, PKK, Silopi, Şanlıurfa
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