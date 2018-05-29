Şırnak merkezli 20 ilde operasyon: Muvazzaf askerlere gözaltı

Şırnak merkezli 20 ilde Gülen Hareketine yönelik düzenlenen operasyonda 33'ü muvazzaf 35 asker gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Gülen Hareketine yönelik Şırnak ile İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman ve Adana'nın da bulunduğu 20 ilde bazı adreslere operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda 2 yarbay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 28 astsubay ile 1 emekli başçavuş ve KHK ile ihraç edilen askeri personel olmak üzere 35 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. AA

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