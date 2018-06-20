Şırnak şehitleri dualarla ebediyete uğurlandı

Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ak ile Piyade Onbaşı Dinç, memleketlerinde ebedi yolculuklarına uğurlandı.

Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce iki farklı yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İzzet Ak'ın naaşı, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Yeşilköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada edilen duaların ardından Şehit Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Hatay Valisi Erdal Ata, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin eşi Kübra Ak, törene eşinin kamuflaj üniformasıyla geldi. Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş İzzet Ak'ın cenazesi toprağa verildi. İzmir'de hüzünlü tören Saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç ise İzmir'de ebedi yolculuğuna uğurlandı. Şehit Onbaşı Çağatay Necati Dinç için Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası Erkan, annesi Dilek, kardeşi Kaan Cansın Dinç, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, MHP İl Başkanı Necat Karataş, milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Dinç'in cenazesi, dev Türk bayrağının asıldığı meydana getirilirken şehidin babası Erkan, annesi Dilek, kardeşi Kaan Cansın Dinç'in metaneti dikkati çekti. Koğuş arkadaşları cenaze törenini izledi Şehidin Şırnak'taki koğuş arkadaşları da bir yakınlarının aracılığıyla cep telefonundan görüntülü arama yaparak cenaze törenini izledi. İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında şehidin naaşı tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Bakan Zeybekci, protokol üyeleri ve şehidin ailesi bir süre top arabasının arkasında yürüdü. Şehidin kardeşi Kaan Cansın'ın kol kola yürüdüğü anne ve babasının omuzlarından tutarak onlara destek olduğu görüldü. Cenazeye katılan ve Türk bayrağı açan vatandaşlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in naaşı, törenin ardından Yazıbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şırnak kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu iki asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı. AA

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