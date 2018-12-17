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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Şırnak'ta 23 terör barınağı imha edildi

17 Aralık 2018, Pazartesi 20:51
Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde sığınak ve barınaklarda suikast tabancası, roketatar, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 23 sığınak ve barınakta suikast tabancası, roketatar, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve mühimmat bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince 14-16 Aralık'ta Bestler Dereler bölgesinin Şerevan kırsalında terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik, "Şehit Onbaşı Muhammed Meriç Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda teröristlere ait 23 sığınak ve barınak tespit edildi.

Söz konusu sığınak ve barınaklarda yapılan aramada el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda fünye, kablo, patlayıcı madde, roketatar, suikast tabancası, çeşitli silahlara ait çok sayıda mühimmat, ilk yardım ve yaşam malzemesi bulundu.

Yaşam ve ve ilk yardım malzemeleri ile 23 sığınak ve barınak imha edilirken silah ve mühimmat incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

AA

Etiketler: Şırnak, operasyon, PKK, terör
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