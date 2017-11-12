Şırnak'ta 3 terörist ölü ele geçirildi

Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda bu sabah saatlerinde PKK'lı 3 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Şırnak Valiliği, bölgede operasyona 4 Kasım 2017 cumartesi tarihinde başlandığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde icrasına başlanılan Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu kapsamında; 12 Kasım 2017 günü Nimet Tepe bölgesinde tespit edilen sığınağın çevresinde sağlanan sıcak temas sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir." DHA

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