Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 bölücü terör örgütü PKK mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçleri, Iğdır merkezdeki arazi aramasında 4 elektrikli fünye, 8 elektronik devre, telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve 5 tüp ele geçirdi. AA

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